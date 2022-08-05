Мировым лидерам стоит сконцентрироваться на росте экономики, считает он.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил, чтобы все страны договорились о прекращении любых войн и конфронтаций на следующие 5 лет.

Соответствующее предложение он озвучил на пресс-конференции в четверг, пишет мексиканская газета Excelsior.

"Сначала была пандемия, затем война России с Украиной, теперь эта напряженность на Тайване. У всех нас есть проблемы из-за отсутствия роста экономики, все больше бедности, глобальная инфляция, что нам делать? Содействовать продуктивной деятельности, создавать рабочие места, служить бедным и стремиться к сотрудничеству стран и народов для развития", - прокомментировал он.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что страны могут договориться о пятилетнем "перемирии", этот вопрос может быть обсужден при участии ООН.

"Мы все берем на себя обязательство не способствовать конфронтации, войнам", - предложил мексиканский лидер.

Как писал УНИАН, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развязанная Россией война против Украины стала самой большой угрозой безопасности Европы со времен Второй мировой войны.

В то же время эксперты считают, что если начнется конфликт Китайской Народной Республики (КНР) с Тайванем, то это может привести к Третьей мировой войне.

Накануне на севере Косово начались вооруженные столкновения. Россия может использовать балканский конфликт для разжигания войны в центре Европы, считают эксперты.

Также 3 августа Азербайджан обвинил Армению в нарушении договоренностей. На территории Нагорного Карабаха начались бои.

Вас также могут заинтересовать новости: