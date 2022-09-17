Михаил Подоляк раскритиковал предложение создать "Комитет по диалогу и миру" и прекратить все войны на пятилетний срок.

В Офисе президента Украины раскритиковали предложение Мексики создать "Комитет по диалогу и миру" и прекратить все войны на пятилетний срок. Если закончить боевые действия на территории нашей страны сейчас, то это позволит России передохнуть перед новым наступлением и совершить еще больше зверств на временно захваченных территориях.

Инициативу Мексики прокомментировал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк на персональном аккаунте в Twitter.

"Миротворцы", использующие войну как тему для собственного PR, вызывают только удивление. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ваш план — это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать России время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" — это план России", — написал Подоляк.

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Напомним, в начале августа президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил, чтобы все страны договорились о прекращении войн и конфликтов на пять лет. Это якобы поможет решить экономические и социальные проблемы в мире. Однако глава государства не уточнил, как быть с временно захваченными украинскими территориями.

Обрадор снова выступил со своей инициативой 17 сентября. По словам президента, Мексика предложит план по достижению мира в Украине на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Она хочет создать "Комитет по диалогу и миру", чтобы добиться немедленного прекращения боевых действий в нашей стране на текущих позициях. Посредниками в этой миссии должны стать премьер-министр Индии Нарендра Моди, папа римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

При этом Мексика не поддержала санкции против России. Наоборот, Обрадор критиковал ограничения и отправку военной помощи Украине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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