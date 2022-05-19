Вероятно, он пытался незаконно попасть в США.

Депутата городской думы российского Владивостока от КПРФ Виктора Каменщикова задержали на границе Мексики и США.

Об этом со ссылкой на источники сообщают российские СМИ.

По словам источников PrimaMedia и РИА Новости, предполагаемой причиной задержания стала попытка депутата незаконно попасть в США.

Сообщается также, что у 31-летнего Каменщикова есть ребенок, получивший гражданство США в связи с тем, что он был рожден на территории страны.

В думе Владивостока проинформировали что Каменщиков числится действующим депутатом. Но он не появляется на заседаниях с конца февраля.

Тогда же депутат подал заявление о выходе из партии и сообщил о готовности сложить депутатский мандат из-за несогласия с вторжением в Украину.

"Я против войны в принципе", - говорил он.

Как сообщал УНИАН, ранее другой российский депутат от КПРФ заявил, что Россия должна немедленно прекратить войну с Украиной. Михаил Матвеев утверждал, что был среди депутатов Госдумы, проголосовавших за признание террористических псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", но якобы не ожидал, чем это может обернуться.

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