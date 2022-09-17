Президент Мексики критиковал санкции против России и "большие грузы" оружия для Украины.

Мексика, выступавшая против санкции в отношении Российской Федерации и оружия для Украины, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН предложит план по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В частности, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что министр иностранных дел этой страны Марсело Эбрард предложит план для создания "Комитета для диалога и мира", чтобы немедленно добиваться прекращения боевых действий в Украине.

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Как отметил Обрадор во время выступления на военном параде по случаю Дня Независимости Мексики, соответствующее предложение направлено на достижение по меньшей мере пятилетнего перемирия в пользу мира среди всех государств.

Президент Мексики добавил, что этот план должен позволить посвятить время для решения больших и серьезных экономических и социальных проблем, которые "влияют на людей в мире". Соответствующий план должен быть представлен на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Обрадор критиковал санкции против России и "большие грузы" оружия для Украины, называя их "действиями, способствуют нынешней конфронтации".

Как отметил Обрадор, предложение предполагает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будут посредниками в комитете. Он надеется, что это начнет прямые переговоры между лидерами Украины и России.

Как сообщал УНИАН, после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины президент РФ Владимир Путин начал менять свою позицию относительно переговоров с Киевом.