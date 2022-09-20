Уже известно об одном погибшем в результате землетрясения.

Сильное землетрясение потрясло Мексику. Уже известно ооб одном погибшем.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Ла-Пласита-де-Морелос в годовщину двух других разрушительных землетрясений.

В результате подземных толчков погиб один человек, на которого рухнула стена в торговом центре, и произошло наводнение на побережье Тихого океана.

Система предупреждения о цунами США заявила, что у побережья существует риск цунами, а кадры, размещенные в социальных сетях, показали наводнение в городе Мансанильо.

Отметим, что ровно 5 лет назад разрушительное землетрясение в Мексике унесло жизни 370 человек и нанесло значительный ущерб центру и югу страны. Предыдущее землетрясение в тот же день в 1985 году унесло жизни около 5000 человек.

Напомним, 5 сентября китайскую провинцию Сычуань всколыхнуло мощное землетрясение. По последним данным, жертвами стихии стали более 80 человек. Землетрясение 5 сентября стало самым сильным в Сычуани с августа 2017 года - тогда в префектуре Аба зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,0.

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