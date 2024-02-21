Иногда сотрудники ФСБ также изучают смартфоны, подключая их к специальной программе.

Сотрудники погранслужбы ФСБ ввели анкетирование с вопросами о войне в Украине для лиц, пересекающих границу с ЕС, пишет издание "Медиазона". В частности, такая практика действует на пропускных пунктах с Эстонией "Шумилкино" и "Куничина гора", расположенных в Псковской области.

От граждан требуют предоставить личные данные, в том числе указать место проживания в России и за рубежом, серию и номер паспорта, информацию о прохождении военной службы и цель поездки. Помимо этого они должны сообщить, где и кем они работают, контактный номер и идентификатор (IMEI) телефона.

В конце идет блок вопросов, связанных с войной. Граждан просят перечислить "близких родственников", проживающих в России и в Украине; имена знакомых, которые воюют на стороне ВСУ; сообщить о "наличии связей из числа сотрудников спецслужб" и о своем "отношении к действиям руководства ЕС, поддерживающего националистический режим" в Киеве.

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По словам источника "Медиазоны", анкеты выдают избирательно, в основном тем, кто имеет два гражданства - российское и европейское. Иногда сотрудники ФСБ также изучают смартфоны, подключая их к специальной программе.

Ситуация в РФ - детали

В России накануне президентских выборов планируют законодательно ограничить деятельность оппозиционных СМИ. Российская Государственная дума рассматривает законопроект об ограничении на въезд в Россию лиц, которых российское правительство определило как "нежелательных". Как сообщают аналитики американского Института изучения войны, это, вероятно, является частью усилий, направленных на цензуру оппозиционных СМИ и разрушение связей между Россией и иностранными и международными неправительственными организациями.

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