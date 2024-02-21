Противник атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

В течение этих суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Так, в течение суток произошло 51 боевое столкновение. На Купянском направлении враг совершил 2 попытки наступления возле Синьковки и Табаевки Харьковской области, а на Лиманском направлении нашими воинами отражено 4 атаки вблизи Тернов и Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Отмечается, что на Бахмутском направлении силами обороны отражена атака неподалеку Клещиевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. В то же время, как проинформировали в Генштабе, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 12 атак врага возле Степного, Ласточкиного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

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"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону наших войск. на Запорожском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника западнее ивового и в районе Работиного Запорожской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отметили, что в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 попытки штурма позиций наших войск.

Война в Украине - ситуация на фронте

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В то же время, наши также наносили оккупационным войскам потери в живой силе и технике. В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу горюче-смазочных материалов и 12 артиллерийским средствам противника.

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