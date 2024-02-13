Новый законопроект может запретить въезд в Россию журналистам российских оппозиционных СМИ, базирующихся за пределами России, и иностранным СМИ с русскоязычным вещанием (таким как британская BBC и немецкая Deutsche Welle), тем самым ограничив их возможность освещать внутренние российские дела.

В России накануне президентских выборов планируют законодательно ограничить деятельность оппозиционных СМИ. Российская Государственная дума рассматривает законопроект об ограничении на въезд в Россию лиц, которых российское правительство определило как "нежелательных". Как сообщают аналитики американского Института изучения войны, это, вероятно, является частью усилий, направленных на цензуру оппозиционных СМИ и разрушение связей между Россией и иностранными и международными неправительственными организациями.

Так, председатель Комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объявил 12 февраля, что он и другие депутаты Думы подали законопроект, который позволит российскому правительству определять иностранные организации, учредители или участники которых вероятно связаны с иностранными правительствами, как "нежелательные". Законопроект также запретит въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства, участвующим в таких "нежелательных" организациях.

"Этот законопроект, вероятно, запретит въезд в Россию журналистам российских оппозиционных СМИ, базирующихся за пределами России, и иностранным СМИ с русскоязычным вещанием (таким как британская BBC и немецкая Deutsche Welle), тем самым ограничив их возможность освещать внутренние российские дела, и, вероятно, еще больше заблокирует работу международных и иностранных неправительственных организаций в России", - сообщают аналитики.

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Кроме того, Госдума рассматривает еще один законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на платформах, принадлежащих организациям, определенным как "иностранные агенты", вероятно, с целью использования финансового принуждения для цензуры российских оппозиционных СМИ и критически настроенных российских ультранационалистических военкоров.

"По оценкам ISW, Кремль пытается консолидировать контроль над российским информационным пространством и подавить инакомыслие в преддверии президентских выборов в России в марте 2024 года, хотя этот законопроект, вероятно, серьезно ограничит деятельность оппозиционных СМИ в России на долгосрочную перспективу", - говорится в обзоре.

Президентские выборы в России

В РФ в марте запланировано проведение выборов президента - 15-17 числа. Российская Центральная избирательная комиссия не включила в список кандидатов единственного политика, открыто выступавшего за прекращение войны против Украины - Бориса Надеждина.

Формальный повод для отказа включения в перечень кандидатов - якобы великоватое количество ошибок в подписях граждан, которые были собраны за его выдвижение на пост президента.

Стоит отметить, что Россия решила провести свои "выборы" и на оккупированной части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Сообщалось, что там "голосование" начнется раньше.

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