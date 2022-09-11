Оказалось, что военному РФ неправомерно продлили контракт, из-за чего он не может поехать домой.

Главное управление разведки Минобороны Украины получило новый перехват разговоров оккупантов. Военный РФ позвонил своей жене и умолял ее о помощи. Рашист жалуется, что он попал в настоящий ад под Изюмом на Харьковщине.

Перехват разговора оккупанта появился в Telegram-канале ГУР МО.

Так, военный РФ рассказал своей жене о неправомерной пролонгации контракта. Он умоляет ее о помощи, ведь не может вернуться домой. Оккупант жалуется на тяжелую ситуацию, в которую он и другие военные РФ попали под Изюмом, где идут бои. Рашисты получают от ВСУ "по зубам".

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"Здесь идут бои, п*здец... Это мрак... У нас тут п*здарезы каждый день... Я не могу тебе всего рассказать, давай, я очень тебя люблю. Помогай, поднимай всех на уши", - говорит оккупант и чуть не плачет.

Жена рашиста тоже плакала. Она говорит, что смотрит новости и понимает, что творится на Изюмском направлении. Интересно, что рашист жалуется на ад и молит о помощи, но не забывает напомнить жене, что он продолжает получать деньги.

Ранее УНИАН уже сообщал, что пленный оккупант признался, что убивал украинцев за деньги и квартиру.

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