Агрессор уже привлек к войне против Украины 160 тыс. военных, не считая Росгвардию.

Главное управление разведки Минобороны информирует, что страна-агрессор увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч своих военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР со ссылкой на слова Вадима Скибицкого в эфире национального телемарафона.

Отмечается, что для этого российское командирование применяет разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и резервные батальоны, батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства.

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Однако Скибицкий добавил, что сегодня у России есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил.

Время истекает, блицкрига они не получили. Поможет ли мобилизация большего количества человек в РФ? Пожалуй, все же нет. Потому что моральное состояние военнослужащих, как ведут боевые действия, снижается, во-первых. Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды вс рф все меньше желающих. Кроме того, началась паника среди населения больших городов, потому что никто не хочет просто так идти служить в вооруженные силы, а тем более идти на войну – подытожили в разведке.

Напомним, ранее в разведке рассказали о массовом отказе солдат РФ возвращаться из Казахстана домой. Речь идет о тысячах военнослужащих с полным вооружением и техникой.

В целом в ГУР МО Украины считают, что нынешняя осень будет решающим периодом в войне с российскими захватчиками. Вероятнее всего, это сентябрь-октябрь.

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