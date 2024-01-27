Россиянка решила, что ей надо в этот момент вспомнить о "Божьих чудесах".

Мать пленного российского оккупанта удивила реакциями во время видеообщения с ним.

Как сообщил украинский журналист Владимир Золкин, его коллега Дмитрий вместе с оккупантом по имени Иван позвонили в Россию матери последнего. Женщина с безумным взглядом начала говорить о Боге и его чудесах.

"Дмитрий, вы верите в Бога?... Ванечка, ты открыл свое сердце для Бога, ты видишь теперь, что он есть?", - заявила россиянка.

И оккупант, и журналист удивились, почему женщина, впервые увидев живого сына, решила поговорить о Боге, забыв о более актуальных темах.

Другие разговоры с матерями оккупантов

Как сообщал УНИАН, ранее российский оккупант, попавший в плен во время боевых действий в Украине, позвонил матери, но ту прежде всего интересовали деньги.

Другая российская "мать" россиянка отказалась от своего сына, узнав, что он в плену. Реакция женщины ошарашила всех, в том числе и захватчика.

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