Женщина попросила сына меньше говорить, потому что "все записывают" и спросила, получит ли она его зарплату.

Российский оккупант, который попал в плен во время боевых действий в Украине, позвонил матери, но ту прежде всего интересовали деньги.

Об этом свидетельствует фрагмент интервью оккупанта журналисту Владимиру Золкину.

Во время общения с журналистом захватчик позвонил матери. Он рассказал, что режим Путина врет россиянам о причинах и ходе войны в Украине. Однако мать перебила его и посоветовала "не говорить лишнего", поскольку потом "все перевернут, все записывается".

Оккупант: У людей столько в семье горя. У скольких людей...

Матерь: Ну, это ничего. Только бы у тебя все было хорошо. Все, не надо об этом говорить. А зарплата-то идет?

Однако захватчик не ответил на этот вопрос. Он посоветовал идти в военкомат. Женщина добавила, что военные комиссары уже ее искали и отметили, что сын "потерялся еще 24 апреля".

Отметим, что родные российских солдат делятся между собой "ужасными" новостями. Диалог мамы с сыном-военным армии РФ обнародовали у Главного управления разведки Министерства обороны. По телефону мать предостерегает своего сына от опасности, делится переживаниями, потому что от кого-то услышала о потерях россиян на Донецком направлении. По ее словам, "20% живых осталось и полно пропавших без вести". Также мама рассказала сыну новость, услышанную от знакомой, о том, что российские офицеры сами сдают своих солдат.

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