Похоже, кроме убийц и грабителей, в "Вагнер" начали приглашать и педофилов.

Украинские воины "задвухсотили" под Бахмутом Донецкой области педофила из ЧВК "Вагнер".

О ликвидации осужденного за педофилию наемника Артема Решетникова сообщил связанный с ЧВК паблик "Оркестр Вагнера". Отмечается, что вместе с педофилом Решетниковым "минуснули" еще одного наемника Ивана Гудкова.

РосСМИ в апреле 2018 года писали, что Артема Решетникова посадили на 15 лет за развращение детей в детском лагере. По материалам следствия, Решетников устроился на работу в один из детских лагерей и в течение 6 лет развращал детей. Его преступления разоблачили случайно, когда ночью воспитатели не досчитались одного ребенка. Ее нашли в комнате Решетникова. Ребенок подробно рассказал, что происходило за закрытыми дверями комнаты педофила.

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Похоже, кроме убийц и грабителей, "Вагнер" начал вербовать педофилов.

"Вагнер" вербует зеков

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в поисках пушечного мяса отправился в колонии. С начала вторжения он начал вербовать российских заключенных на войну в Украине.

За участие в агрессии против Украины в прошлом месяце США ввели против "Вагнера" санкции и признали ее транснациональной преступной организацией. 25 февраля санкции против НДС Пригожина ввел и ЕС.

В то же время, украинские воины успешно уничтожают наемников. Военные 92-й омбр сообщали, что с начала полномасштабной войны в Украину бросили около 40 тысяч"вагнеровцев" - более 35 тысяч из них уже ликвидированы.

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