ФСБ запретила ей (на тот момент бывшему капитану ФСБ Чумакову) как носителю гостайны выезжать из страны до 2026 года.

В Москве задержали трансгендерную женщину Катерину Майерс – бывшего капитана ФСБ Александра Чумакова – за попытку покинуть Россию в декабре 2022 года.

Как сообщает "Осторожно, Media", сегодня в 07:35 утра к Майерс пришла полиция с обыском, а затем увезли в Следственное управление ФСБ. На связь она не выходит.

По утверждению подруги женщины, что из квартиры Майерс при обыске изъяли дневник, протоколы заседаний (судебных и со службы), ЛГБТ-литературу, и флакон с гормонами (эскрадиол). Также по словам подруги, в отношении Майерс возбудили уголовное дело, но по какой статье – неизвестно.

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В декабре Майерс не выпустили в аэропорту Домодедово на отдых в Мексику. Тогда выяснилось, что ФСБ запретила ей (на тот момент бывшему капитану ФСБ Чумакову) как носителю гостайны выезжать из страны до 2026 года.

Борьба с ЛГБТ в РФ: детали

Недавно в РФ нашли ЛГБТ-пропаганду в своем же фильме "Чебурашка", заявив, что он несет опасность для российских детей. Также в РФ увидели отголоски ЛГБТ-пропагнады в мороженном "Радуга".

Осенью 2022 года Госдума РФ заявила, что собирается объявить крупную победу ЛГБТ сообществу внутри России: депутаты инициировали закон о полном запрете "пропаганды нетрадиционных отношений".

Президент РФ Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию 21 февраля не смог обойти стороной тему "традиционных ценностей" для россиян.

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