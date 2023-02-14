Сатья Дас ударил россиянку, которая пришла на его выступление.

Российский блогер и "женский" психолог Сатья Дас, видео с которым часто "вирусятся" в сети, показал свое настоящее лицо. Он избил женщину, которая пришла к нему на семинар.

Дас не выдержал критики и едких замечаний. Он грубил женщине в ответ на ее реплики, а затем спустился со сцены и подошел прямо к ней.

В сети уже появились видео с инцидентом. Все произошло в российском городе Великий Новгород. Там Дас проводил свой семинар, где обещал научить людей "мудрости". Впрочем, едва ли у психолога получить, ведь он показал весь свой "профессионализм".

Видео дня

Даса настолько возмутило, что женщина, которая пришла на семинар со своим мужем, его критиковала, что он пытался ее выгнать из зала. Помимо этого, он схватил ее сумку и ударил ее по голове.

Сам психолог инцидент не комментирует. Однако в сети появилось немало критики в адрес Даса. Многие пишут, что они открыли глаза и теперь видят, что так называемые эксперты, рассказывающие о том, как избавляться от проблем, на самом деле аферисты и лгуны.

Психолог Сатья Дас - что о нем известно

Сатья Дас (настоящее имя - Сергей Яковлев) родился в 1972 году в Днепре. Он называет себя специалистом по семейным отношениям, философом и психологом. Дас живет в РФ, там он часто проводит семинары и записывает видео со своими размышлениями. Психолог утверждает, что он учит россиян воспитывать детей, строить отношения и справляться с трудностями.

Говоря о полномасштабной войне РФ против Украины Сатья Дас сравнивал ее с ссорой между "папой и мамой". Психолог утверждал, что "мама", которой он назвал Украину, якобы сама виновата в том, что произошло. Признавать, что РФ является страной-агрессором, он не стал.

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