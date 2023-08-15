По его словам, россиянам в европейских странах опасно.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметился абсурдными заявлениями. Чиновник призвал россиян не ездить в Европу из-за "расплодившихся извращенцев" и "биомеханоидов".

Как сообщает The Moscow Times, во время выступления на Московской конференции по международной безопасности Нарышкин убеждал, что современная Европа "не может быть привлекательной для здорового человека". Россиянам там грозит опасность.

"Человек создан по образу и подобию Божию, а западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами", - отметил Нарышкин.

Интересно, что члены семьи директора СВР предпочитают отдыхать именно в Европе. В апреле этого года его жену Татьяну Нарышкину заметили в Париже. Жену главного российского разведчика сфотографировали в автомобиле Mercedes S-класса стоимостью $100 тысяч, принадлежащем посольству РФ.

Другие бессмысленные заявления россиян

Ранее председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин выдал новую порцию бреда в отношении Украины в Кремлевском стиле. Он снова заявил, что Украину якобы захватили США и НАТО.

Затем в России отметились новым фейком. На этот раз пропагандистская машина придумала "распятых священников" на Донбассе.

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