Фейк про "распятых мальчиков" немного перекрутили.

В России отличились новым фейком. На этот раз пропагандистская машина придумала "распятых батюшек".

Фрагмент нового фейка об Украине появился в сети. На кадрах две россиянки в военной форме рассказывают об "ужасах" Бердянске, Донецке и Луганске.

Оккупантки вспомнили о "зверствах" украинских военных и пропавших детях на оккупированных Россией территориях. И все это на фоне "сенсации" о "распятых батюшках".

"Мы все знаем распятых батюшек, мы знаем похороненных людей в Ставках под Донецком, мы знаем исчезающих детей. Это страшные методы...", - заявила пропагандистка.

Другие фейки России

Российская пропагандистская машина иногда шокирует странными вбросами. Недавно в РФ распространяли фейк о якобы гибели главкома ВСУ Валерия Залужного. ИПСО враг запустил, с тех пор как появилась информация, что генерал будет вынужден пропустить встречу с Военным комитетом НАТО из-за сложной ситуации на фронте.

Затем российские пропагандисты запустили фейк о том, что глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов якобы находится в немецкой клинике после "ранения". Более того, кремлевские рупоры заявляют, что он "в коме". Впрочем, глава ГУР реагирует на это с юмором.

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