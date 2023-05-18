Вячеслав Володин заявил, что США и НАТО захватили украинскую территорию.

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин выдал новую порцию бреда относительно Украины в кремлевском стиле. Он снова заявил, что Украину якобы захватили США и НАТО.

По его словам, якобы Киев не хочет садиться за стол переговоров с Москвой, потому что Вашингтон не разрешает.

"Украины как государства не существует. Эта территория на сегодняшний день - полигон для обкатки вооружения, которое поставляется всеми странами НАТО. Власть в Украине абсолютно карманная. Всем управляют советники из Вашингтона, из Брюсселя. Если говорить о Зеленском - это просто телеведущий. Причем с текстом, который ему напишут", - заявил оголтелый российский чиновник в комментарии Белта.

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Он снова вспомнил путинский нарратив о "госперевороте" в Украине и якобы нелегитимности нынешней власти.

"Они давно не представляют народ, захватили власть по итогам госпереворота. Вашингтон там заправляет, и Вашингтон будет определять, сколько длиться войне, сколько погибнет украинцев. Для них жители Украины - это расходный материал", - продолжил Володин.

Абсурдные заявления Володина - последние новости

Вячеслав Володин нечем не отличается от своих коллег в Госдуме РФ и нередко выдает странные заявления в адрес Украины и наших западных союзников. Он угрожал потребовать от США компенсаций за создание коронавируса.

Кроме того, чиновник угрожал Вашингтону забрать Аляску, если в США конфискуют замороженные из-за войны в Украине российские активы.

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