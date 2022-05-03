Гиркин добавил, что взамен убиты известные командиры, "действительно воевавшие".

Подконтрольный ФСБ террорист Игорь Стрелков (Гиркин) признался, что за восемь лет оккупации Россия превратила Донбасс в "заповедник дерьма".

Об этом он рассказал в своем блоге.

"Вместо того, чтобы там строить витрину "русского мира" строили какой-то заповедник дерьма, поставив во главе патентованное жулье, куда дальше… И создав условия, когда люди на Донбассе уже жили хуже, чем в России и гораздо хуже, чем в Украине", - высказался боевик.

Гиркин добавил, что взамен убиты известные командиры, "действительно воевавшие".

"Их убили, потому что они мешали поставить у власти вот это дерьмо, которое разрушало цветущий регион Донбасс. По крайней мере для Украины он был цветущим", - уточнил террорист.

По его словам, разруха, пришедшая вместе с русскими, отразилась и на самих людях.

"Доходы реально упали, власть показала, что весь этот "русский мир" для нее ничего… Ни одно г***о, которое надо было срочно менять в 2014 году, … они все на своих местах. И по-прежнему блестяще нами руководят, просто изумительно… Мы все это видим по "спецоперации", когда теперь обстреливают Донбасс, Российскую Федерацию…", - поделился боевик.

Как писал УНИАН, раньше Гиркин заявлял о намерениях Украины ударить по Крымскому мосту в удобное для этого время, что встревожило местных предателей.

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