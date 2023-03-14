Чеченский лидер считает, что в нехватке виновны сами военные.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал военных, которые постят в соцсетях обращения и жалуются на плохое обеспечение и нехватку боеприпасов.

На войне никогда не бывает всего вдосталь, и это не повод выносить на обсуждение "внутренние вопросы", считает Кадыров.

В духе российской пропаганды он заявил, что Россия не ведет захватническую войну, а борется со "всем блоком НАТО", и делает это якобы настолько успешно, что все "работает слаженно и безупречно как часы". И вообще, по словам Кадырова, "ситуация как в стране, так и в рядах боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад".

Видео дня

А за нехватку снарядов лидер Чечни возложил ответственность на самих военных. Он заявил, что ошибившиеся теперь они должны терпеть, потому что "это война, а не курорт".

"Воин не кричит - воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения. Закончились патроны? А почему заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе? У хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются. Терпи теперь хотя бы сутки, найди себе другую задачу. Дали карту боевого задания? Действуй, боец! От тебя зависит выполнение. Думай, распределяй силы и возможности, а не стой с открытым ртом. Никто не будет бегать за тобой с цинком патронов и сухпайком, чтобы вручить аккурат в тот момент, когда твои закончатся", – написал он в своем Telegram.

Снарядный голод в России

В конце прошлого месяца в ЧВК "Вагнера" заявили, что наемники страдают от "снарядного голода" и обвинили Минобороны РФ. После скандала поставки возобновили, по меньшей мере, на бумаге.

Британская разведка заявляет, что в последние несколько недель снарядный голод в армии РФ усилился и это прямо сказалось на боевом потенциале врага.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявлял, что если страна-агрессор не найдет поставщика боеприпасов, к лету случится "снарядный инсульт".

В то же время в Воздушных силах ВСУ призывают не думать, что скоро у россиян закончатся снаряды.

Вас также могут заинтересовать новости: