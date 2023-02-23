Главарь ЧВК уточнил, что отгрузка началась пока только на бумаге.

Главарь частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в четверг, 23 февраля, для наемников начали отгружать боеприпасы. Он около недели жаловался, что "вагнеровцам" не дают снаряды

"Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны", - говорится в сообщении Пригожина в его Telegram-канале.

При этом он поблагодарил тех, кто "оказал последнюю каплю для того, чтобы нам начали давать боеприпасы".

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Проблемы со снарядами у ЧВК "Вагнера" - что известно

"Повар Путина" с 16 февраля жаловался, что российское министерство обороны не дает боеприпасы его наемникам. 20 февраля он заявил, что у ЧВК "полный снарядный голод" и связал это с личным нежеланием главы Минобороны РФ Сергея Шойгу обеспечивать "вагнеровцев".

При этом он опубликовал фото горы трупов своих наемников. По его словам, "вагнеровцы" будут воевать за Бахмут, "пока все не закончатся".

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что не блокируют поставки боеприпасов "добровольцам и военнослужащим штурмовых подразделений", но Пригожин с ними не согласился.

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