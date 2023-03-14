Уже несколько недель у россиян не было никаких значимых успехов на фронте.

Снарядный голод в российской армии усилился в последние несколько недель, что прямо сказалось на боевом потенциале оккупантов. Об этом сообщает британская разведка в новой сводке.

"Это почти наверняка являлось ключевой причиной того, почему ни одно российское формирование в последнее время не смогло осуществить значимые в оперативном плане наступательные действия", – полагают британцы.

Аналитики допускают, что в российские войска уже начали поступать старые боеприпасы, которые ранее были отнесены в категорию непригодных к использованию.

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Также в британской разведке обратили внимание на указ Путина от 3 марта, который позволяет российскому Министерству торговли обходить полномочия руководителей оборонной отрасли, проваливших свои производственные задачи.

"Россия все больше применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу, поскольку она признает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевой уязвимостью во все более утомительной "специальной военной операции", – говорят британцы.

Ситуация на фронте – последние новости

Потери российской армии в Украине пересекли новую психологическую отметку – 160 тысяч человек убитыми. Также армия агрессора потеряла около 3,5 тысяч танков, 6,8 тысяч боевых бронемашин, 2,5 тысяч артиллерийских систем и много другой техники.

За последние сутки украинские защитники отбили более сотни вражеских атак на пяти направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. Особые усилия агрессор прилагает к попыткам захватить город Бахмут.

Комментируя происходящее, военный эксперт Олег Жданов констатировал, что российская армия стремительно теряет наступательный потенциал.

"Россия уже никакой не "бульдозер". Они не могут сдвинуть с места Бахмут", - сказал Жданов.

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