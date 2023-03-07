Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о серьезных проблемах со снарядами в российской оккупационной армии. По его словам, к концу весны количество выстрелов из вражеской артиллерии серьезно уменьшится.
"К маю российская артиллерия не сможет совершать даже полных 10 тыс. выстрелов в сутки. К июлю они выйдут на потребление исключительно внутреннего производства снарядов – 4-5 тыс. выстрелов в сутки", – подчеркнул Коваленко в своем Telegram-канале.
При этом эксперт убежден, что если Россия не найдет третью сторону, которая бы поставляла стране-агрессору снаряды, "то уже летом ее укроет снарядный инсульт".
Проблемы со снарядами в России
В конце февряля 2023 года глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин публично заявил, что его наемникам не хватает боеприпасов. Заявив о "снарядном голоде", Пригожин фактически обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в работе на противника.
Позднее стало известно, что снаряды боевикам "Вагнера" все же начали отгружать. При этом пока что процесс стартовал только на бумаге.
В то же время спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал не делать поспешных выводов. Даже учитывая заявления самих российских военных о нехватке снарядов, не стоит думать, что они скоро закончатся.
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