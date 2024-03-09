Сообщается, что число патрульных групп в центре Москвы увеличено в 2-2,5 раза.

В Москве полицейских перевели на усиленный режим, пишет российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что связано с предупреждением посольства США о возможных терактах в столице РФ.

В сообщении указывается, что число патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2-2,5 раза,

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"Также на дежурство отправили сотрудников в гражданской одежде. Причем в составе патруля обязательно должна быть и девушка. Вероятнее всего, это связано с тем, что проверять должны и женщин, и мужчин", - говорится в сообщении.

Теракты в РФ - предупреждение

Напомним, 8 марта посольство США в России предупредило, что "экстремисты в ближайшие 48 часов должны атаковать большие собрания в Москве, включая концерты".

В посольстве посоветовали своим гражданам избегать "места скопления людей" в РФ. Кто именно собирается совершить теракты, не уточнялось.

Позже Латвия, Южная Корея и Канада вслед за США и Великобританией также предупредили своих граждан об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня.

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