В посольстве отметили, что людям следует избегать концертов и толп и быть внимательными к своему окружению.

Посольство США в России предупредило, что "экстремисты" планируют неминуемое нападение на Москву, спустя несколько часов после того, как российские службы безопасности заявили, что помешали запланированному обстрелу синагоги ячейкой афганского подразделения "Исламского государства".

Как пишет Reuters, посольство, которое неоднократно призывало всех граждан США немедленно покинуть Россию, не сообщило никаких подробностей о характере угрозы, но заявило, что людям следует избегать концертов и скоплений людей и внимательно следить за своим окружением.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть неизбежные планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - говорится на сайте посольства.

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Оно опубликовало свое предупреждение через несколько часов после того, как Федеральная служба безопасности России (ФСБ), главный преемник советского КГБ, заявила, что предотвратила нападение на синагогу в Москве, совершенное ячейкой воинственной мусульманской суннитской группировки "Исламское государство".

Предупреждения о терактах в Москве

Союзники США, включая Великобританию, Канаду, Южную Корею и Латвию, повторили предупреждение США и посоветовали своим гражданам не ездить в Россию.

Большинство западных стран советуют воздержаться от поездок в Россию и заявляют, что их гражданам следует уехать. В США установлен самый высокий уровень предупреждения для России - красный - "Не путешествовать" - тот же уровень, что и в Афганистане, Сирии, Йемене, Южном Судане и Иране.

ФСБ заявила, что ячейка Исламского государства действовала в Калужской области России как часть афганского подразделения группировки, известной как ИГИЛ-Хорасан и стремящейся к созданию халифата на территории Афганистана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Ирана.

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