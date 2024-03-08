МИД Швеции дал гражданам страны рекомендацию не посещать Россию, сославшись на "ухудшение ситуации с безопасностью в регионе".

Латвия, Южная Корея и Канада вслед за США и Великобританией предупредили своих граждан об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня.

МИД Латвии в своем сообщении призвал находящихся в России граждан страны быть осторожными и избегать массовых собраний. Ведомство также вновь призвало граждан Латвии покинуть территорию России в связи с "напряженной ситуацией в области международной безопасности".

Власти Канады рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Россию и предупредили о риске террористической атаки со ссылкой на заявление посольства США в Москве.

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Похожее сообщение опубликовало и посольство Южной Кореи в России. Там также отметили, что в связи с мероприятиями, приуроченными к 8 марта, "ожидается высокая вероятность возникновения несчастных случаев" в местах скопления людей.

МИД Швеции дал гражданам страны рекомендацию не посещать Россию, сославшись на "ухудшение ситуации с безопасностью в регионе". Сообщение посольства США в Москве ведомство не упомянуло.

Предупреждения о терактах в Москве

Вчера сообщалось, что а ближайшие 48 часов на территории страны-агрессора России могут произойти теракты. Такое предупреждение появилось на страницах посольств сразу нескольких стран.

Так, посольство США в России сообщило о том, что "экстремисты планируют атаковать крупные собрания в Москве, в частности концерты". В связи с этим гражданам США посоветовали избегать массовых собраний в течение следующих 48 часов. Других подробностей нет.

Аналогичное предупреждение опубликовало и посольство Великобритании в РФ. Там со ссылкой на заявление американской стороны посоветовали британцам воздержаться от поездок в Россию.

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