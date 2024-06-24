По мнению эксперта, подобные теракты сигнализируют о деградации российских спецслужб.

Теракт в российском Дагестане с участием пятерых террористов - это следствие политики Кремля, считает политический и военный эксперт Александр Коваленко.

"Дагестан - это именно тот регион, через который граждане РФ отбывали с территории РФ на Ближний Восток, чтобы вступать в ИГИЛ. Я напомню, что в составе ИГИЛ были второй этнической группой по количеству. Сейчас мы видим, какие события там происходят. Россияне получают то, к чему сами шли все это время. Формирование террористического, ксенофобского государства. И с поддержкой террористических режимов для дестабилизации других стран", - пояснил Коваленко в эфире телемарафона.

Он также добавил, что теракт в Дагестане, а также предыдущие, в частности в "Крокус-Сити Холл" сигнализируют о деградации силовых спецслужб России.

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"Крокус-Сити Холл" - все предупреждали, но почему-то этот террористический акт произошел, в самом центре России. Фактически, в столице. Сейчас это уже Дагестан. Убито 17 полицейских, а было 5 террористов. Фактически - 1 к 3, даже больше. Что это за противодействие правоохранительных органов, когда они вместо защиты сами становятся жертвами. Это все говорит о том, что российская система силовых структур годами училась противодействовать самим россиянам. А в результате защитить россиян от реальных угроз они не могут. Но значительно проще обвинять не себя, а Ми-6, ЦРУ, Украину с Будановым, Малюком", - сказал Коваленко.

Теракт в Дагестане: что известно

Накануне в Дагестане вспыхнули уличные бои между террористами и полицией. Вооруженные люди открыли огонь по синагоге и православному храму в городе Дербент. Позже был обстрелян пост ДПС в Махачкале. Впоследствии в спецслужбах РФ заявили о ликвидации пятерых террористов.

Позже в Госдуме РФ заявили, что за терактом в Дагестане стоят Украина и НАТО. Так, по мнению депутата Госдумы России от Дагестана Абдулхакима Гаджиева, за терактом могут стоять спецслужбы Альянса.

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