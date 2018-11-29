Пограничники в Одесской области приведены в полную боевую готовность (видео)

Чтобы усилить контроль на границе, создают резервные группы быстрого реагирования.

Пограничники на Приднестровском участке границы с Молдовой приведены в полную боевую готовность.

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Увеличили количество патрулей и усилили контроль при проверке иностранцев, приезжающих в Украину, говорится в сюжете ТСН.

В Одесской области в пункте пропуска Кучурган накануне не пропустили через границу пять человек, трое из которых - россияне. Они не смогли объяснить цель визита в Украину.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение не предполагает наступательных действий украинской армии, но по приказу руководителей Министерства обороны и Генштаба ВСУ обеспечивается передислокация подразделений украинских войск в район возможной атаки со стороны России.