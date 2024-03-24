Ужасные видео разгромили усилия Путина представить РФ сильной, единой и устойчивой.

Когда Владимир Путин наконец заговорил о худшем теракте, который произошел в России за последние 20 лет, он подчеркнул вопиющую неспособность его государства предотвратить нападение, в результате которого погибли по меньшей мере 133 человека, несмотря на четкое предупреждение Соединенных Штатов 7 марта. что атака в концертном зале может быть неизбежной. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Издание отмечает, что Путин не упомянул об "Исламском государстве", которое взяло на себя ответственность за атаку на концертный зал "Крокус Сити" в пятницу и которую Путин неоднократно осуждал как врага в течение длительной военной интервенции России в Сирии.

"Вместо этого Путин использовал свое пятиминутное телеобращение в субботу, чтобы подчеркнуть, что четверо непосредственных исполнителей "двигались в сторону Украины", когда их задержали, и что "с украинской стороны им было подготовлено окно для пересечения государственной границы". Он прямо не обвинял Украину, которая отрицала любую причастность, но ссылка на "нацистов" - его обычный ярлык для украинского правительства - дала понять, что он обвиняет Киев", - говорится в статье.

При этом, по словам авторов, ужасные видео, на которых нападавшие с автоматическим оружием холодно убивают невинных посетителей концерта и поджигают одно из самых популярных развлекательных заведений российской столицы, разгромили усилия Путина представить Россию сильной, единой и стойкой.

СМИ напоминает, что атака произошла всего через пять дней после "триумфальной" победы Путина на президентских выборах, которые "сильно контролировались Кремлем и широко осуждались за рубежом как не соответствующие демократическим стандартам".

"Несмотря на риторику Путина, направленную на причастность Украины, аналитики, бывшие сотрудники службы безопасности США и члены российской элиты заявили, что нападение подчеркнуло уязвимость путинского режима военного времени, которая также была очевидной, когда Евгений Пригожин возглавил своих наемников Вагнера в коротком мятеже с целью потеснить верхушку оборонных чиновников в июне", - отмечается в статье.

При этом авторы считают, что учитывая авторитарный контроль Путина над властью в РФ российский лидер вряд ли столкнется с какой-либо критикой. А риторика, обвиняющая Украину и коллективный Запад, скорее всего, будет продолжаться и может привести к дальнейшим репрессиям, поскольку Путин стремится подтолкнуть свою нацию к длительной войне.

Теракт в Москве 22 марта

Вечером 22 марта в Москве произошел масштабный теракт. Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автомата по людям.

В результате атаки погибли по меньшей мере 133 человека (из них трое детей), еще 154 получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. В то же время Путин выступил с обращением, в котором связал нападение террористов с Украиной, а также провел аналогию с преступлениями нацистов.

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