У мужчин проверяют военные билеты, некоторых увозят на автозаках.

В РФ после теракта, который произошел 22 марта в Crocus City Hall, силовики устраивают на мигрантов облавы.

Как сообщает "Астра", в подмосковном населенном пункте Электросталь сейчас проходит соответствующий рейд на складе Wildberries. В частности, у мужчин проверяют военные билеты и другие документы.

"Проверяют, кто стоит на воинском (учете - УНИАН), а кто уклоняется. Кто уклоняется - могут без разрешения увезти", - рассказывают сотрудники склада.

Другой сотрудник склада сообщил, что тех, кто оказывает сопротивление, силовики бьют дубинками.

"Астра" обнародовала соответствующее видео, на котором запечатлена обстановка возле указанного склада. По словам очевидцев, уже задержаны несколько десятков человек.

По данным "Медиазоны", на склад Wildberries в Подмосковье приехала полиция и Росгвардия.

Возле складов не менее трех автозаков Росгвардии и десятки сотрудников склада, узнаваемых по фиолетовой униформе. По некоторой информации, задержаны молодые люди (в возрасте от 15 до 21 лет), сотрудников Wildberries "сажают в автозак и увозят в военкомат".

Как отмечает ресурс, в ноябре 2023 года на этом складе российские силовики также проводили рейд. Тогда помимо протоколов о нарушении миграционного законодательства, нескольким сотрудникам выдали повестки в военкомат.

Теракт в Подмосковье - перехват РФ и обращение Путина

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. Несколько человек, одетые в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall. В результате, погибли десятки людей, очень много пострадавших. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. При этом российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал нападение террористов с Украиной, и провел аналогию с преступлениями нацистов во времена Второй Мировой войны.

По подозрению в причастности к убийству людей задержаны несколько человек. По данным "Медузы", ФСБ России через несколько часов после теракта объявила, что задержаны четверо подозреваемых. Одного из них - Саидакрами Рачабализоды - люди в камуфлированной одежде избили и отрезали часть уха. На обнародованных в соцсетях фото - другой фигурант дела - Шамсиддин Фаридуни. Мужчина на снимке - с оголенной нижней частью тела, к его гениталиям подключили электрические провода. По данным росСМИ, другого подозреваемого, Мухаммадсобира Файзова, после задержания госпитализировали, а в суд для избрания меры пресечения доставили на носилках.

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