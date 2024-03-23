Задержанный утверждает, что его завербовал "помощник проповедника".

Террористам, устроившим расстрел посетителей в московском "Крокус Сити Холле", заплатили по полмиллиона рублей за совершение теракта. Об этом рассказал на предварительном допросе один из задержанных террористов.

На видео, снятом, вероятно, сразу после задержания, мужчина среднеазиатской внешности рассказал, что был подписан на группу или канал в "Телеграме", где он слушал "проповеди". Задержанный утверждает, что около месяца назад с ним связался "помощник проповедника", который не назвал ни своего имени, ни фамилии, но предложил 500 тысяч рублей за теракт. Половину сумму ему перевели на карту в качестве аванса.

Задержанный: За деньги предлагал такие дела здесь… Допрашивающий: Какие дела? Что конкретно он тебе сказал? Задержанный: Такие убийства. Допрашивающий: Кого убить? Задержанный: Место они скинули… Допрашивающий: Они сказали, кого конкретно убивать? Задержанный: Людей. Допрашивающий: Каких? Задержанный: Без разницы (далее неразборчиво)

Теракт в Москве: последние новости

Как писал УНИАН, по последним данным российских властей, теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" унес жизни не менее 115 человек. Помимо тех, кто погиб от пуль террористов, найдены жертвы последующего пожара – они задохнулись от дыма.

Несмотря на первые сведения о центральноазиатском происхождении террористов, российская пропаганда попыталась связать их с Украиной. В ГУР МОУ назвали такие заявления чушью.

Вас также могут заинтересовать новости: