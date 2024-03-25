Известно, что теракт в Подмосковье произошел в пятницу, 22 марта.

На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин проигнорировал американские предупреждения о том, что в РФ готовится террористическая атака, вместо этого он призвал руководителей спецслужб сосредоточиться на разоблачении украинских шпионов. Уже в пятницу, 22 марта, боевики "Исламского государства" совершили теракт и убили в концертном зале под Москвой более 130 человек.

Как отмечают в The Wall Street Journal, во время того, как в России проходил день траура, кровавое нападение на "Крокус Сити Холл" угрожало подорвать "культивируемый имидж" Путина, как сильного человека, а также поставило под сомнение способность страны, которую он создал, выполнить свое обещание, а именно гарантировать безопасность народа РФ.

"Это вызов, который возникает в то время, когда Россия ведет дорогую войну на истощение против соседней Украины и пытается помешать украинским войскам наносить удары по целям в глубине российской территории. Недавно Киеву удалось нанести ряд ударов по нефтеперерабатывающим заводам по всей России, прервав производство", - объясняют в материале.

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Авторы статьи отмечают, что Путин также пытался связать нападение с Украиной, ответственность за которое взяло на себя "Исламское государство". В то же время официальные лица в Киеве опасаются, что диктатор использует такой теракт как оправдание для того, чтобы отправить еще большее количество людей и денег на войну в Украине.

"Это воспринимается как провал Путина - он пришел с обещаниями мира и стабильности, и где этот мир и стабильность сейчас? Если это действительно Исламское государство, то вся ваша внешняя политика ничего не стоит - именно поэтому они так настойчиво пытаются возложить вину на Украину", - отметил бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов, который потом стал оппонентом режима.

В то же время некоторые из других российских чиновников отвергают ответственность "Исламского государства" за нападение и открыто угрожают Киеву возмездием. В свою очередь в Украине и западных правительствах отвергли российские предположения о ее роли в этой атаке.

Более того, даже на российском телевидении некоторые эксперты поставили под сомнение вариант о причастности Украины. Также они задали неудобные вопросы о том, что спецслужбы РФ, которые успешно подавляли протесты против войны, более часа не реагировали на атаку в "Крокусе".

"Не очень понятно, что Украина может получить от этого теракта. Нам нужно переосмыслить тему безопасности. Приоритетом правоохранительных органов были в основном общественные деятели, которые критикуют... Терроризм был определен как критика российской власти и российской политики", - сказал политолог Михаил Виноградов в эфире российского телеканала РБК.

В WSJ подчеркнули, несмотря на то, что Украина запускала свои БпЛА для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам, военным аэродромам и другим целям в РФ в ответ на ракетный террор Москвы против украинских городов, "ни одна из этих украинских атак не привела к массовым жертвам среди мирного населения".

Теракт в "Крокус Сити Холле": последние новости

Как писал УНИАН, в Москве избрали меру пресечения обвиняемым в теракте, который произошел в Подмосковье. Мера пресечения была избрана Далерджону Мирзоеву, Рачабабабализод Саидакрами Муродали, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову. Всех их обвиняют в совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Также в Белом доме заявили, что Украина "никоим образом не причастна" к теракту в концертном зале "Крокус", где погибли более 130 человек, ведь для этого нет никаких доказательств.

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