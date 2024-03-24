Власти США убеждены, что за московским терактом стоит ИГИЛ.

По данным Белого дома, Украина "никоим образом не причастна" к теракту в московском концертном зале "Крокус", где погибли более 130 человек. Об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, которую цитирует "Голос Америки".

"Исламское государство несет исключительную ответственность за эту атаку. Никакого участия Украины не было", - заявила Уотсон.

Вице-президент США Камала Харрис в интервью телеканалу ABC News также заявила, что не существует никаких доказательств причастности Украины к теракту.

Видео дня

"Нет, нет никаких доказательств [причастности Украины к теракту]. И на самом деле мы знаем, что по всем признакам именно ИГИЛ-К несет ответственность за то, что произошло", - заявила Харрис.

Справочно. ИГИЛ-К (ISIS-K, то есть Islamic State - Khorasan) - подразделение группировки ИГИЛ, "отвечающее" за Афганистан.

Теракт в Москве и российские обвинения в адрес Украины

Как писал УНИАН, в результате теракта, устроенного террористами ИГИЛ в киноцентре на окраине Москвы погибло более 130 человек. ИГИЛ уже успел заявить, что это его боевики устроили резню.

Несмотря на это российский диктатор в своем заявлении намекнул, что Украина якобы связана с террористами. По его словам, после совершения теракта террористы якобы планировали скрыться в Украине, где для них якобы подготовили коридор для пересечения границы.

Также мы сообщали, что российская пропаганда получила приказ от Кремля искать "украинский след" в этом теракте.

Вас также могут заинтересовать новости: