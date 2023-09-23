"Это не тупик российского танкостроения, это деградация", - отметил обозреватель.

Ослепить, обездвижить и уничтожить российский танк Т-14 "Армата", который оккупанты называют "не имеющим аналогов в мире", можно банальным выстрелом из РПГ-7 или FPV дроном. Такой вывод сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко после увиденного.

"А "король"-то, голый! Хотя, мы и так всегда об этом знали. В общем, в открытых источниках сейчас распространяется вот этот кадр, на котором запечатлён танк Т-14 "Армата" без верхних панелей башни. И знаете, что? Это полный абзац! "Не имеющий аналогов в мире" танк - полный абзац! Поясню. Дело в том, что все те приборы, которые вы можете сейчас наблюдать, - это оптика, радар, комплекс всевозможных датчиков и жизненно-важных систем. Это все вынесено наружу в наиболее уязвимых боковых проекциях башни!" - отметил эксперт.

По его словам, это даже не тупик российского танкостроения, а его деградация: "Я уже давно пишу про Т-14 "Армата", регулярно подмечая её недостатки и отмечая слабые стороны, но то, что я увидел сегодня...".

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"Когда эти дятлы в конце 1980-х решили провести глубокую модернизацию Т-72Б, у них получился дефективный Т-90. Они умудрились испоганить даже тот задел, который им остался от СССР. Когда они вообще попытались создать новый танк, по проектам, доставшимся от СССР, у них получилось полнейшее убожество - "Армата", - добавил Коваленко.

Были ли танки Т-14 "Армата" в Украине - что сообщалось

Напомним, Россия так и не представила никаких доказательств применения танков "Армата" на войне против Украины, писало немецкое издание Bіld.

Российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщило, что якобы несколько танков Т-14 "Армата" участвовали в бою на юге Украины. Однако никаких доказательств применения самого распиаренного российского танка так и не было представлено. Российская пропаганда активно расхваливала "Армату" в течение нескольких последних лет, а сам танк неоднократно показывали на военных парадах.

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