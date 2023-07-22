Классический российский "аналоговнет" почему-то отсутствует на фронте.

Россия так и не представила никаких доказательств применения танков "Армата" в войне против Украины. Об этом пишет немецкое издание Bіld.

На днях российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщило, что якобы несколько танков Т-14 "Армата" участвовали в бою на юге Украины.

"Группировка войск "Юг" применяла в бою новейшие российские танки Т-14 "Армата". Ранее о применении "Арматы" в ходе специальной военной операции официально не сообщалось", – говорится в сообщении ТАСС от 19 июля.

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Однако никаких доказательств применения самого распиаренного российского танка так и не было представлено. Как пишет Bіld, российская пропаганда активно расхваливала "Армату" в течение нескольких последних лет, а сам танк неоднократно показывали на военных парадах.

"Неясно, действительно ли Т-14 использовались в бою. Хотя российские вооруженные силы недавно опубликовали видеозаписи Т-14 на полигоне, записи предполагаемого боевого применения в Украине до сих пор нет — хотя кадры "чудо-танка" были бы очень ценны для российской пропаганды", – отмечает издание.

Авторы публикации также выражают сомнение, что "Армату" вообще начали производить серийно, поскольку пока известно лишь о нескольких тестовых экземплярах.

Российский танк Т14 "Армата"

Как заявляют создатели, Т-14 "Армата" – российский основной боевой танк следующего поколения, созданный для использования в рамках "сетецентрической концепции" ведения боя. Танк отличается от классических советских и российских танков необитаемой башней и множеством различных инноваций в сфере разведки, управления огнем и маскировки.

Хотя еще в 2015 году было заявлено о начале крупносерийного производства, согласно открытым данным, до настоящего момента произведено лишь около 30 единиц. В апреле российские СМИ сообщили, что "Армата" используется на фронте для обстрела украинских позиций, но в прямых боестолкновениях пока не была задействована.

Украинский военный эксперт Олег Жданов ранее выразил уверенность, что этот танк оказался "настоящим "пшиком": "Классический пример, как шарик сдулся".

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