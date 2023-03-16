Россия постепенно теряет запасы современной техники, оружие следующего поколения оказалось фейком.

У России иссякают запасы современных видов вооружений, из-за чего оккупантам приходится отправлять на фронт сильно устаревшую технику. Об этом заявил старший военный советник британской делегации при ОБСЕ Ян Стаббс, пишет "Укринформ".

В качестве примера военный эксперт указывает на увеличение интервалов между ракетными атаками и появление на фронте раритетной бронетехники. И то, и другое указывает на дефицит этих вооружений.

"С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году", – отметил Стаббс.

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Военный советник констатировал, что разрекламированный российский танк нового поколения Т14 "Армата" оказался мифическим "белым слоном", который едва способен принять участие даже в параде. Аналогичная ситуация и с новейшими боевыми самолетами.

"Российские военно-воздушные силы настолько не доверяют многоцелевому самолету 5-го поколения Су-57, что не решаются использовать его над Украиной", – отметил Стаббс.

Эксперт считает, что российское военное командование растрачивает стратегические ресурсы ради небольших тактических побед, что указывает на его поразительную некомпетентность.

"Правду видит каждый: военная и оборонная промышленность России потерпят поражение в Украине", – подчеркнул британский дипломат.

Российская армия быстро теряет боевую технику

По данным украинского Генштаба, общие потери российской армии с начала вторжения составили уже более 3500 танков, 6800 других боевых бронемашин, 2500 артиллерийских систем, 500 РСЗО, 300 самолетов и множество другой техники.

Также российская артиллерия уже несколько недель, если не месяцев, испытывает так называемый "снарядный голод". Это не позволяет оккупантам применять свою основную тактику войны – наступление методом "огневого вала".

Британская разведка констатирует, что сегодня россияне практически вернулись к тактике Первой мировой войны — применение больших масс пехоты почти без бронетехники и с ограниченной артподдержкой.

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