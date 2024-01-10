Производство новых танков в России резко замедлилось. К такому выводу пришли журналисты издания Forbes, проанализировав недавний пропагандистский ролик российского танкового завода "Уралвагонзавод" (УВЗ).
"УВЗ объявил, что они "успешно завершили" контракты на поставку новых танков Т-90М "Прорыв" и отремонтированных Т-72Б3М. Но на видео, как ни странно, не хватает реальных машин, что позволяет предположить, что производство резко замедлилось, - говорится в публикации. - Судя по имеющимся данным, производство танков на любимом заводе Путина находится на рекордно низком уровне: на видео и сопроводительных фотографиях видно только три танка".
Как отмечают журналисты, конечно, у россиян могут быть десятки только что построенных Т-90М, но не показать их было бы необычно:
"Видео дает ощущение, что производство замедляется и что после партий в 8-10 УВЗ теперь ограничивается изготовлением только трех Т-90М одновременно. Мало того, УВЗ, возможно, даже больше не будет производить новые Т-90М с нуля. Загадочное отсутствие более раннего Т-90А в Украине заставило многих поверить в то, что этот тип был снят с вооружения для модернизации до Т-90М".
Т-90М "Прорыв" - единственный российский боевой танк, который создается с нуля. Другая продукция УВЗ - это старые Т-72, выпускавшиеся в 1970-80-х годах, отремонтированные и модернизированные.
Напомним, ранее сообщалось, что, учитывая темпы уничтожения российской техники на войне в Украине, у Кремля через два-три года могут закончиться боевые машины пехоты.
Отмечалось, что российские войска сейчас теряют столько же боевых машин БМП, сколько российская промышленность строит новых или выводит из долгосрочного хранения.