Российская армия теряет столько же БМП, сколько российская промышленность строит новых или выводит из долгосрочного хранения.

Учитывая темпы уничтожение российской техники на войне в Украине, у Кремля через два-три года могут закончиться боевые машины пехоты.

Как пишет Forbes, российские войска сейчас теряют столько же боевых машин БМП, сколько российская промышленность строит новых или выводит из долгосрочного хранения.

"БМП, больше чем танки, являются рабочими лошадками Российской механизированной войны. Они переносят пехоту в бой, поддерживают ее во время десантирования и эвакуируют выживших, если они вынуждены отступить. Недаром в 2022 году аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман написал, что он подозревает, что "главная российская нехватка бронетехники - не в танках, а в БМП", - пишет издание.

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Отмечается, что в начале войны Россия имела около 4 000 БМП-1, модернизированных БМП-2 и новейших БМП-3. но за 23 месяца боев бойцы ВСУ вывели из строя около 2 000 этих машин.

Это тысяча потерянных БМП в год, тогда как Россия может производить или восстанавливать из хранилищ примерно такое же количество. Из них около 400 новых БМП-3 в год производятся на заводе "Курганмашзавод", а остальные 600 БМП поступают из военных резервов.

При этом эти резервы также не бесконечны, ведь, по последним подсчетам, сделанным на основе спутниковых снимков, на складах РФ осталось 3 000 старых БМП и из них более 700, скорее всего, не подлежат восстановлению.

"Если Курганмашзавод не сможет значительно расширить производство, производство боеспособных БМП может значительно сократиться, начиная примерно с 2026 года. Даже раньше, если сохранится недавняя динамика потерь", - отмечает издание.

В то время как российские войска в среднем теряли около 80 БМП в месяц в 2022 и 2023 годах, в последнее время их потери значительно возросли из-за попыток РФ захватить Авдеевку, а также выбить ВСУ с Левобережья.

"Российские планировщики знают, что БМП будут дефицитными. Армия с большим количеством специальных боевых машин не собирает грубые импровизированные машины так, как это делает российская армия", - заключает Forbes.

Уничтожение российской техники

Как сообщал УНИАН, Авдеевка стала смертельной ловушкой для российской бронетехники - за 10 недель штурмов оккупанты потеряли более 140 танков, достигнув при этом незначительного продвижения.

Кремль может позволить себе списывать около 50 танков в месяц, не истощая свой общий арсенал, в то же время только вокруг Авдеевки оккупанты теряют 60 танков в месяц, и эти потери будут только расти.

В общем с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 6 тысяч танков и более 112 тысяч ББМ.

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