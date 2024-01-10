Отмечается, что новая российская авиабомба - разновидность кассетной бомбы.

Россия планирует начать серийное производство новой глиссадной бомбы "Дрель" в этом году. В оборонном конгломерате "Ростех" отчитались о завершении всех видов испытаний.

По информации российского пропагандистского СМИ ТАСС, бомбы "Дрель" - новейший вид российского оружия, способный самостоятельно лететь по скользящей траектории к цели на большом расстоянии и раскрываться над ней в "нужный момент". Сообщается, что производство первой партии запланировано на 2024 год".

Российские пропагандисты заявили, что авиабомба предназначена для уничтожения бронетехники, наземных радиолокационных станций, центров управления электростанциями и зенитно-ракетных комплексов. При этом сообщается, что она якобы устойчива к работе РЭБ.

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В то же время есть информация, что "Дрель" - это разновидность кассетной бомбы. Указано, что если поражающий элемент бомбы не сработает на заданной цели, то через некоторое время она самоуничтожится и "не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий".

Оружие России - ракета "Циркон"

На вооружении армии России есть якобы "гиперзвуковая" ракета, которую они не использовали против Украины, - это 3М22 "Циркон", предназначенная для поражения кораблей и стационарных объектов на суше.

Носителями этих ракет являются атомная подводная лодка К-560 "Северодвинск" и фрегат "Адмирал Горшков" - корабли базируются на Северном флоте. Эксперты считают, что Россия по состоянию на текущий год вполне может иметь стационарную или мобильную установку для запуска "Цирконов".

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