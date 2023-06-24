Генерал Суровикин заявил, что "противник только и ждет когда у нас обострится внутриполитическая обстановка".

Россиийские генералы обратились к бойцам ЧВК "Вагнер" и призвали их остановиться.

Генерал Суровикин, которого хвалил Пригожин, призвал остановить колонну ЧВК и подчиниться Путину.

"Я только что по приказу руководства министерства обороны прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска бьются с противником насмерть с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Вагнера. Мы вместе с вами воевали, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины",- сказао он.

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Суровикин заявил, что "противник только и ждет когда у нас обострится внутриполитическая обстановка".

"Нельзя играть ему на руку. Пока не поздно, нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ", - добавил он.

Также появилось обращение первого замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Он назвал действия ЧВК Вагнера "ударом в спину стране и президенту".

"То, что происходит сейчас - это вопиющий факт, который, кроме помешательства, я не могу объяснить <…> Это государственный переворот. Такая провокация могла быть придумана только врагами Российской Федерации", - завил Алексеев.

В свою очередь Тг-канал AP Wagner ответил генералам.

"Командиры ЧВК "Вагнер№ остаются верны самому перспективному политику и будут выполнять любой его приказ. Ни ФСБ, ни Суровикин уже не смогут остановить то что началось. Все генералы, которые с трясущимися руками обращаются к музыкантам с призывами остановиться уже фактически подписали себе приговор. Трибунал обязательно будет. Суровикин еще ответит за сдачу Херсона", - сказано в сообщении.

Ситуация в РФ из-за ЧВК "Вагнер" - детали

В Москве силовиков привели в повышенную готовности, а в Ростовской области вооружают солдатов срочной службы после заявлений Пригожина.

Московское управление ФСБ поднимают по тревоге. Это подтверждает источник в армейских кругах, сообщающий о тревоге в московском гарнизоне.

В ФСБ РФ заявления и действия Евгения Пригожина назвали "призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ".

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