Генералу запретили любое общение.

Российскому генералу Сергею Суровикину, задержанному после мятежа главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, изменили форму изоляции.

Об этом сообщает российский проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на свой источник. "Его семья по-прежнему немногословна. Единственное, что можно понять, ему изменили форму изоляции и сейчас он уже находится в жилом помещении, но запрещено любое общение", - сообщил он.

Кроме того, генералу порекомендовали находиться в полной тишине, в надежде, что "наверху" станет не до него". "Про дальнейшую карьеру, как я понял, можно забыть. Если только ссылка куда-то", - добавил источник проекта.

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Исчезновение Суровикина: что известно

Напомним, во время мятежа в России, генерал записал видеообращение, в котором призвал "вагнеровцев" остановиться.

По данным The New York Times, он мог нать о готовящемся восстании в России. С тех пор он не появляся на публике, российские СМИ писали, что его могли арестовать.

The Wall Street Journal сообщала, что ряд высокопоставленных военных, в том числе Суровикина, задержали через несколько часов после восстания. По их данным, генерала допрашивают, но обвинений ему не предъявляли.

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