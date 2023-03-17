Замена двигателей на российские ПД-8 невозможна из-за дороговизны.

Superjet 100, первый крупносерийный пассажирский самолёт России, может перестать летать из-за дефицита свечей зажигания. Раньше свечи для российско-французских моторов SaM146 поставляли из США, но поставки были прекращены на фоне введения против России санкций за полномасштабное вторжение в Украину, и возник дефицит, пишет "РБК" со ссылкой на сотрудников авиакомпаний.

В прошлом месяце первый заместитель гендиректора российской авиакомпании "ИрАэро" Владимир Панфилов написал в Минпромторг РФ письмо, в котором предупредил, что части парка Superjet "в течение ближайшего времени" грозит постепенное полное прекращение полетов из-за нехватки свечей.

Однако гендиректор "ИрАэро" Юрий Лапин утверждает, есть несколько запасных свечей, и потому проблемы возможным, но в будущем. "Ростех" собирается изготавливать свои свечи и заявляет, что поставки начнутся уже в этом году.

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Угрозы для российского Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 — российский пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на расстояние до 4,6 тысяч километров. Используется российскими авиакомпаниями на внутренних авиарейсах. Это первый крупносерийный пассажирский самолет России, выпускается с 2007 года. Разрабатывался компанией "Гражданские самолёты Сухого" при участии французских и итальянских компаний.

В самолетах использованы двигатели SaM146 производства французской компании Safran, покинувшей российский рынок на фоне полномасштабной войны в Украине. Это привело к последующим проблемам РФ с их использованием.

Эксперты объясняли, что замена двигателей на российские ПД-8 – непомерно дорога (сопоставима со стоимостью всего самолета).

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