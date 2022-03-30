Российско-французская компания также прекратила поставки запчастей.

Российско-французская компания PowerJet прекратила техобслуживание и ремонт двигателей SaM146 для самолетов Superjet 100. Прекращены поставки запчастей.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

PowerJet, которая зарегистрирована во Франции, сообщила об остановке действия контракта после того, как вступили в силу санкции ЕС и США против России. Компания прекратила поставки запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, в том числе возврат отремонтированных двигателей, а также предоставление их в пользовании на условиях лизинга.

В связи с этим в Минпромторге РФ решили использовать запчасти и подменные двигатели SaM146. Также в России предложили отобрать имущество иностранных компаний, которые отказались работать на российской территории.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров в марте заявил, что запчастей для обслуживания SSJ100 в России хватит "на значительное время".

По его словам, в текущем году заказчики получат минимум 19 SSJ100, в том числе новые заводские и ранее не реализованные "белые хвосты" – для них "полностью имеется зарубежная комплектация". Манутров указал, что сертификация импортозамещенной версии "Суперджета" ожидается в 2023 году, их хотят оснастить двигателями ПД-8 российского производства.

Как ранее сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения России в Украину авиакомпании прекратили использовать российскую территорию. В связи с этим в правительстве РФ стали обсуждать национализацию воздушных судов, которые принадлежат иностранным компаниям. В начале марта Airbus прекратил техническое обслуживание самолетов авиакомпаний РФ.

Для решения вопроса Россия обратилась к Китаю с просьбой поставить запчасти для самолетов, но в Пекине отказали.

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