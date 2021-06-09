Их деятельность запрещена на территории РФ.

Московский городской суд в среду вечером признал экстремистской организацией "Фонд борьбы с коррупцией", основанный оппозиционером Алексеем Навальным.

Как пишет ТАСС, решение также касается "Фонда защиты прав граждан" и общественного движения "Штабы Навального". Таким образом был удовлетворен иск прокуратуры Москвы.

"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального", - сообщили в суде.

В пресс-службе суда заявили, что деятельность организаций "прекращена незамедлительно".

Адвокат ФБК Валерия Ветошкина заявила о намерении обжаловать решение суда. "Мы обжалуем сегодняшнее решение суда в течение 10 суток, отведенных нам законом", - сказала она.

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На странице Навального в Facebook уже появилась его реакция на решение суда. Он напомнил, что материалы дела объявлены "гостайной", а процесс прошел в закрытом режиме.

"Да какая разница, как мы называемся? ФБК - не ФБК. Штабы - не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис. Мы - группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких - миллионы. Вы - такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся. Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет", - сказано в сообщении оппозиционера, который в настоящее время находится в колонии.

Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ включила штабы оппозиционного политика Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов.

26 апреля стало известно, что Московская прокуратура приостановила деятельность штабов Навального - до решения по иску об экстремизме.

29 апреля в России официально распустили сеть региональных штабов Навального.

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Автор: Юрий Годован