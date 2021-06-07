Он попал в больницу 18 апреля, после двух недель голодовки.

Российского политзаключенного, оппозиционера Алексея Навального перевели из больницы на территории колонии №3 в колонию №2 в городе Покров, где он должен отбывать свое заключение.

Как сообщает «Радио Свобода» это стало известно на судебных слушаниях по искам Навального к администрации колонии. Он попал в больницу 18 апреля, после двух недель голодовки. Там Навального осмотрели гражданские врачи.

На заседании суда Навальный отказался от претензий к администрации исправительного учреждения из-за цензуры газет, которые он получает. Оппозиционер заявил, что в колонии был случай, когда кто-то вырезал из периодических изданий некоторые статьи. Руководство учреждения заявило, что не причастно к этому.

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Оппозиционер также попросил отозвать иск об отказе передать ему Коран. Навальный сообщил, что получил книгу.

"Сейчас у меня есть Коран, есть последняя книга Владимира Сорокина, у меня есть даже Библия и система отлажена. Мне здесь важен факт, что книги дают и мы упорядочили практику», – заявил политик.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление. 23 апреля он объявил о выход из голодания, поскольку к нему допустили врачей.

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Автор: Дмитрий Захаров