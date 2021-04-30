 Навальный находится в колонии строгого режима в городе Покров / Иллюстрация REUTERS

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила штабы оппозиционного политика Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов.

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На сайте ведомства в разделе "Российские юридические лица" под номером 461 упоминается "Общественное движение „Штабы Навального“.

Организация проходит по экстремистскому списку.

Отмечается, что ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков говорил, что организации "Общественное движение „Штабы Навального“ не существует.

Дело против штабов Навального и ФБК

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Автор: Людмила Жерновская