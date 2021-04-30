В России штабы Навального внесли в перечень экстремистов и террористов

Ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков говорил, что организации "Общественное движение „Штабы Навального“ не существует.

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