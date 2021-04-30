Федеральная служба по финансовому мониторингу включила штабы оппозиционного политика Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов.
Читайте такжеВ Израиле объявили траур по погибшим на горе МеронОб этом пишет Медуза.
На сайте ведомства в разделе "Российские юридические лица" под номером 461 упоминается "Общественное движение „Штабы Навального“.
Организация проходит по экстремистскому списку.
Отмечается, что ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков говорил, что организации "Общественное движение „Штабы Навального“ не существует.
Дело против штабов Навального и ФБК
- Прокуратура Москвы требует признать экстремистскими организациями штабы Алексея Навального и два его фонда - "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан".
- 26 апреля стало известно, что Московская прокуратура приостановила действие штабов Навального - до решения по иску об экстремизме.
- 29 апреля в России официально распустили сеть региональных штабов оппозиционного политика Алексея Навального.
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