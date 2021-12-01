Они избивали мужчину и даже бросали в него петарды.

Российские треш-стримеры во время прямой трансляции избивали мужчину, приковывали к батарее и даже запускали в него петарды.

На стрим обратил внимание пользователь Евгений, пишет 360tv.ru. Он говорит, что сообщил об этом в полицию.

Во время трансляции, полная запись которой уже удалена с YouTube-канала, блогер Кирилл Зырянов, более известный как VJLink, и его коллега Руслан Федоров, также известный как Жабыч, издевались над человеком. Тот в свою очередь ругался и просил вызвать правоохранителей.

В полиции журналистам пока не подтвердили наличие письменного заявления на блогеров, однако рассказали, что зрители не единожды жаловались на происходящее. Соседи Зырянова сообщили, что подавали в суд на стримера из-за постоянного шума. Они хотят добиться его выселения.

Руслан Федоров, который в кадре избивал мужчину, уже заявил, что все это было не всерьез, а жертва пошла на издевательства добровольно.

"Никто его не бил, приковывал он себя, можно сказать, сам - за деньги. То есть никакого принуждения не было, все было по обоюдному согласию. ... Там была потасовка - тоже это все было наиграно, по обоюдному согласию, за донаты. Дал ему чуть-чуть пощечину. То есть никаких избиений, ничего такого не было. Это все актерская игра", - утверждает он.

Осторожно! Видео содержит кадры жестокости!

По словам Федорова, прикованный к батарее мужчина - YouTube-блогер из Орла Максим Москалев. Он часто участвует в трансляциях Зырянова ради денег, ведь, как утверждает Федоров, ни дня в своей жизни не работал. Во время треш-стримов VJLink платит ему часть донатов за выполнение заданий.

"У него есть брат недееспособный, брата этого сейчас забрали в психушку. Также у них есть бабушка 90-летняя. Он бросил ее одну дома, бабушку забрали в реанимацию. Сейчас ее отпустили, но она недееспособная. Максиму строго-настрого сказали ее не оставлять, но он ее опять бросил ради наживы, ради денег", - говорит Федоров.

Сам VJLink также водил дружбу с двумя другими скандальными стримерами - Андреем Mellstroy Буримом и Стасом Reeflay Решетником.

Как сообщал УНИАН, Бурим в одном из прямых эфиров избил девушку, несколько раз ударив головой об стол. А Решетникова обвинили в причастности к смерти беременной подруги: мужчина выставил ее на балкон на мороз, а затем обнаружил мертвой и вел стрим рядом с телом.

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Автор: Катерина Комолова