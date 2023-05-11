В дом к россиянину ворвались силовики.

Россиянин из Челябинска пожелал украинским военным дойти до Кремля и убить российского президента Владимира Путина, но был замечен "ура-патриотами" РФ и сдан в полицию.

Во время своего стрима мужчина на один из донатов "Слава Украине" ответил "Героям Слава". Дальше россиянин высказал все, что думает о российских властях и лично Путине. "Чтобы они (ВСУ - ред.) разъ*абали этих ублюдков, на*уй. Чтобы они (ВСУ - ред.) до Кремля дошли и *бнули его, на*уй", - сказал россиянин.

Он пожаловался, что русские уже не могут сами выгнать Путина из Москвы: "Русская нация не в силах, бл*ть, противостоять *уйлу. Я надеюсь на украинцев, что они дойдут до Кремля и *бнут его, на*уй".

Видео дня

Россиянин пожелал ВСУ "е*ашить и резать" оккупантов. "Только на вас одна надежда, пацаны", - добавил стример.

Видео с пожеланиями челябинцем победы Украины быстро распространилось ро Z-каналам в Telegram. Позже в дом к россиянину ворвались силовики.

74.ru сообщает, что сотрудники ФСБ задержали мужчину в квартире, которую он ремонтировал. В СК по Челябинской области сообщили, что на него возбуждено дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В России действует подполье - последние новости

Утром 8 мая 2023 года в Новосибирске на территории авиационного завода компании "Сухой" неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет Су-24. Самолет находился на площадке авиационной техники, предназначенной для ремонта и модернизации.

Как сообщили военным, самолет успешно догорел. Ремонт ему уже не понадобится.

2 мая 2023 года в Брянской области России снова сошел с рельсов грузовой состав. Сообщается о подрыве железнодорожного полотна неизвестными. Причиной названо "незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта". А накануне на том же участке неравнодушные граждане пустили под откос поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами.

Эксперты связывают последние "хлопки" в России с действиями местных партизанов.

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