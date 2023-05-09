Самолет успешно догорел. Ремонт ему уже не понадобится.

Утром 8 мая 2023 года в Новосибирске на территории авиационного завода компании "Сухой" неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет Су-24. Самолет находился на площадке авиационной техники, предназначенной для ремонта и модернизации, сообщает Всенародное движение Легиона "Свобода России".

Российские "легионеры" назвали День Победы в России "победоносной шизой", напомнив, что предки в это время некогда просто поминали своих погибших друзей и побратимов.

"Партизаны сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" — преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", - говорится в сообщении Легиона.

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Как сообщили военным, самолет успешно догорел. Ремонт ему уже не понадобится: "Спасибо смелым партизанам за вашу борьбу! Помним подвиг наших предков".

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 195 620 оккупантов, из них 650 за прошедшие сутки. В небе РФ потеряла 308 самолетов и вертолетов.

Например, 20 апреля 2023 года россияне потеряли одну из своих "птичек" в оккупированной Кирилловке. Вертолет Ка-52 из-за туманной погоды упал в Азовское море. Подтверждена ликвидация пока одного пилота - его тело вынесло на берег, однако кремлевские пропагандисты намекают на гибель всего экипажа.

По подсчетам CSIS, ежемесячно враг теряет на поле боя почти 150 танков. Всего за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла почти 10 тысяч единиц основной военной техники. Среди них - танки, артиллерийские установки, беспилотники и грузовики.

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