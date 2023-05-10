В эпизоде город называют "Уральским Чикаго", дома там разрушаются, а жители пьют и читают газету "Россия вчера".

19-й эпизод 21-го сезона "Гриффинов" творцы мультсериала посвятили путинскому тоталитаризму против Украины и своих граждан на примере поездки главной героини Мег в Челябинск. Это очень не понравилось российской власти, и некоторые из ее представителей уже призвали запретить показ "Гриффинов" на территории России.

Героиня Мег Гриффин отправляется в Челябинск, чтобы найти взломавшего аккаунт пса Брайана российского хакера.

В эпизоде город называют "Уральским Чикаго", дома там разрушаются, а жители пьют, читают газету "Россия вчера", подвергаются действию радиации и заражаются "коровьей чумой". Примечателен кадр, когда полицейские бьют местного, который держит украинский флаг.

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Мег устраивается в Челябинске на ферму ботов, но однажды начинает скучать по американской еде. Это вычисляют агенты правительства и стреляют в нее отравленными дротиками.

Во второй части серии местный священник объявляет "Украину частью России", а русского хакера Ивана и Мэг Гриффин - мужем и женой.

Когда Мег подслушивает разговор новоиспечённого мужа с барменом, она узнаёт, что хакер женился на ней только для того, чтобы выбраться из России и переехать в США. Девушка мстит, опубликовав с его страницы в Twiiter посты с критикой власти и меховых шапок. Тут же под гимн страны к бару подъезжают фургоны с вооружёнными силовиками, которые стреляют в него отравленными дротиками и валят на пол.

В России считают эпизод неприемлемым. Так, депутат от Челябинской области Яна Лантратова сказала изданию "Подъём", что в эпизоде был показан "намеренно оскорбительный образ" российского города. "Такие мультфильмы - это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России, как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов".

Большинство россиян поддерживают войну против Украины - что известно

Согласно апрельскому опросу "Левады-центр", поддержка войны с Украиной среди россиян выросла на 3% по сравнению с мартом - до 75%. Против высказались только 16%, что на 4% меньше, чем в прошлом опросе. В то же время русские боятся украинского контрнаступления и уже согласны на мирные переговоры. Тем не менее, процент граждан РФ, выступающих против мирного урегулирования боевых действий, все еще высок.

Из-за агрессии русских, которые в удобных ситуациях все еще перекладывают вину только на Путина, в Украине по состоянию на начало апреля лишь 2% населения положительно относились к россиянам, а 77% - негативно.

Кроме того, русские, выехавшие из России, не изменяют своей агрессивной природе и за границей. Зафиксированы десятки случаев, когда граждане страны-террориста и сторонники "русского мира" нападали на украинских беженцев.

Некоторые русские "оппозиционеры" маскируются под украинских беженцев, таким образом пытаясь уравнять жертву и агрессора.

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